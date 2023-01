Piaf! The Show /FR/ v Brně

iaf! The Show připomene v Praze a Brně legendární šansoniérku Edith Piaf

Francouzský šanson je fenomén, který od poloviny minulého století tvoří jeden z pilířů moderní hudební kultury. Písně plné krásných melodií a zpravidla poetických textů vzbuzují nadále velké emoce. 16. prosince 2023 v pražské Hybernii a 17. prosince v brněnském Sono Centru budou mít diváci možnost si připomenout 60. výročí úmrtí Edith Piaf – ženy, jejíž pozice královny šansonu je bezpochyby nesmrtelná. Před tuzemské publikum po tyto dva prosincové večery přestoupí aktéři veleúspěšného projektu Piaf! The Show.

L’Accordéoniste, La vie en rose, Hymne á l’amour, Padam…Padam…, Milord, Non, je ne regrette rien – všechny tyto písně Edith Piaf jsou klenoty hudby 20. století a základními kameny tradice šansonu. V představení ožijí díky respektované francouzské zpěvačce Nathalie Lermitte.

Zpěvačku v dechberoucím představení doprovodí kvartet pařížských muzikantů a důmyslně použitá projekce řady dobových pařížských snímků a zejména pak samotné Edith Piaf. První část dvoudílné show na diváky dýchne atmosférou Montmartre. Tato legendární bohémská čtvrť, v jejímž pulzujícím každodenním a každonočním životě se potkávala hudba, umění a krása s polosvětem alkoholu, prostitutek a drog, bezpochyby ovlivnila život i písně pařížského „vrabčáka“. Druhá část představení zachycuje Edith v poválečném čase největší slávy, kdy při jejích koncertech praskala ve švech pařížská Olympie a řada dalších evropských sálů.

U zrodu výpravné show Piaf! The Piaf stojí produkční tým Directo Productions Gila Marsally, z jehož dílny bylo v ČR uvedeno již několik kusů, např. Paris The Show, Edith The Show či naposledy Formidable! Aznavour. „Naším cílem je přiblížit francouzskou hudbu a osobnost Edith Piaf mladší generaci. Té starší bychom naopak rádi umožnili na pařížského vrabčáka zavzpomínat,“ říká o Piaf! The Show producent Gil Marsalla.

Předprodej vstupenek na koncerty, které jsou součástí světového turné „The 60th Anniversary World Tour 2023“, startuje v sítích Ticketportal, Goout a Ticketmaster. Více informací na www.brnokoncert.cz nebo www.piaf-lespectacle.com