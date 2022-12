Cesta světla - vánoční koncert VUS Ondráš

Cesta světla je hudební cyklus, který vypráví příběh narození Ježíše Krista a současně nahlíží do atmosféry lidových Vánoc. Hudebně vychází především z dobře známých českých a moravských koled, které však zazní v nevšedních orchestrálních a vokálních aranžmá. Posluchače čeká barvitá cesta ke Kristovu narození, stejně jako k lidskému pochopení této zázračné události. Autorem originální hudby je známý multiinstrumentalista a skladatel Jiří Slavík, který s VUS Ondráš dlouhodobě spolupracuje. „Psaní Cesty světla bylo pro mne několikaměsíčním požehnáním, kdy jsem se mohl představivostí vypravit do bájných časů a nechat na sebe působit příběh, který po dvou tisíciletích stále formuje celou naši kulturu a společnost.

S vědomím, že pracuji s materiálem, který většina lidí bude dobře znát, jsem se pokoušel najít takové cesty, které by jej mohly představit v novém světle. Klíčem pro mě byl dramatický vývoj v textech jednotlivých písní, což jsem se snažil podpořit i v hudebních aranžmá. Mým cílem bylo přivést posluchače k novému zamyšlení nad důvěrně známými a zažitými písněmi – co vlastně vyjadřují a co pro nás znamenají. Škála pocitů, které předávají, je hluboká a pestrá zároveň – ať už jde o údiv nad zázračnou událostí, přes vřelou mateřskou lásku, ryzí radost nebo uspokojení těch, kteří trpí“, prozradil Jiří Slavík. 27. 12. | 16.00 | katedrála sv. Petra a Pavla | Brno | vstup zdarma, není nutná rezervace Na místě bude možné přispět do pokladničky ve prospěch Vojenského fondu solidarity, který poskytuje okamžitou pomoc pro vojáky a jejich blízké, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v těžké životní situaci.