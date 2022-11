Deaf Heart + Malone + Ghost of You

Kapela Deaf Heart představí na společném tour naději českého popu skupinu Malone.

Deaf Heart nepůsobí na hudební scéně příliš dlouho, ale za své fungování vydali dvě alba, získali

2. místo v hudebních cenách v kategoriích objev roku a několik nominací, její singly se hrají v rádiích a členové jsou již ostřílení muzikanti. Tahle parta se rozhodla nasát mladou krev, a proto přizvala na své podzimní mini tour nadějnou skupinu Malone, která rozhodně splňuje požadavek „fresh“. Společně odehrají v průběhu listopadu a prosince pět klubových koncertů.

Deaf Heart navazují na své jarní tour k desce Curse of the Sophomore Album, která mísí tvrdé kytarové pasáže s minimalistickými beaty, překvapivými rapovýmý úseky i popovými vypalovačkami. Deaf Heart tak desku připomenou a zároveň se s ní rozloučí. Kapela usilovně pracuje na novém hudebním materiálu, který bude neméně pestrý. První novinky hodlá představit ještě v letošním roce. Bude tedy překvapením, zda některou z novinek zařadí do podzimního playlistu.

„Celý léto festivalů si vybralo svou daň. Nutně potřebujeme vysát energii, krev a talent z nějaký mladý nadějný kapely, abychom si prodloužili svou životnost, což Malone splňují. Dorazte se přesvědčit na společný podzimní koncerty, jestli se nám to daří nebo z těch kluků spíše šedivíme,“ láká na tour kytarista Michael Vácha.

Partu Malone objevil producent Lukáš Chromek, který o kapele tvrdí: „Tahle kapela má na to, aby tu zůstala pěknou řadu let a hrála ty největší pódia. Umí napsat skvělej propracovanej song, ale maj punkový srdce. Tohle je nebezpečné dobrý kombo.“ Skupina se v současné době uvedla popovým letním singlem Lollipop, v němž si střihl roli sám producent Lukáš Chromek, ale i influencerka Andrea Kalousová.

„Ani věkovovej rozdíl jedný generace, kterej mezi sebou jako kapely máme, nedokáže zastavit novodobej rock’n’roll. Ať už tě baví klasický trvrdý kytarovky nebo modernější experimentální úlety, na našich shows si prostě najdeš to svý. Připrav se na šílený živáky, na kterejch jedno triko nezůstane nepropocený. Bude to punk a anarchie. Budou to mokrý sny každýho milovníka rocku, punku, rapu a třeba i parodickýho popu a záplavy dalších žánrů. Jedeme zkrátka za každým, kdo miluje kytarovou hudbu stejně jako my. Napříč všema generacema. Jedeme to tu s váma zapálit! Vidíme se na shows,“ vzkazuje frontman Malone Miloš.