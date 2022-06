Fred Wesley & The New JB's

Legenda funku a trombonový mág Fred Wesley zavítá do Metro Music Baru s the new JB's - formace, která doprovázela Jamese Browna letoškem slaví svých 50 let.

Jméno bezmála osmdesátiletého trombonisty Freda Wesleyho bývá zmiňováno v souvislosti s nejzásadnějšími osobnostmi historie funkového žánru. V šedesátých a sedmdesátých letech působil u Jamese Browna, následně u Parliament-Funkadelic, Vana Morrisona, Raye Charlese, De La Soula či Bootsy Collinse. Své hudební začátky jakožto ještě teenager pojí s Ikem a Tinou Turner.

Jako speciálního hosta jej přivítali čeští Monkey Business na svém debutovém studiovém albu Why Be In When You Could Be Out!