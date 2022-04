Výstavu je možné navštívit zdarma v termínu: 1/4 - 31/10 2022.

Letos je to 80 let od vypálení středočeské obce Lidice nacisty. Výstava přibližuje nejenom nechvalně známé datum 10. 6. 1942, kdy došlo k zničení obce, ale také poválečný vývoj Lidic až po současnost. Lidická tragédie se stala symbolem utrpení nevinného civilního obyvatelstva nejen na našem území.

U příležitosti 80. výročí vyhlazení obce Lidice nabízí Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu ve spolupráci s Památníkem Lidice možnost shlédnout 3 výstavy spojené s osudy Lidic:

Výstava Lidická tragédie

Výstava přibližuje okolnosti vypálení této středočeské obce nacisty dne 10. června 1942, ale také poválečný vývoj Lidic až po současnost. Lidická tragédie se stala symbolem utrpení nevinného civilního obyvatelstva nejen na našem území, ale po celém světě.



Výstava Návrat lidických žen

Po příchodu německých jednotek byly ženy shromážděny, odvezeny do kladenského gymnázia a odtud deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück. Po ukončení války se jich vrátilo do vlasti pouze 143. Výstava dokumentuje jejich pohnuté osudy prodchnuté ztrátou mužů a dětí.



Výstava Návraty lidických dětí

Výstava přibližuje pohnuté osudy lidických dětí, z nichž se po skončení války vrátilo do Československa pouhých 17. Desítky dalších byly otráveny výfukovými plyny ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu nad Nerem.



Film Památník Lidice a Ležáky

Prezentační video, zachycující dění, které předcházelo tragickým událostem zničení obcí Lidice, Ležáky a ukazuje na hrůznosti událostí jako takových. Video také dokumentuje poválečné snahy za obnovu obce Lidice a výstavbu Památníku Lidice a Ležáky (stopáž 12:31).