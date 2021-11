Adventní gospely 2021 v Brně

Tato oceňovaná gospelová skupina již okouzlila svými pěveckými výkony diváky po celém světě. Soubor sdružuje řadu talentů s jedinečnými hlasovými schopnostmi, což ve spojení s tradičními gospelovými prvky zaručuje dechberoucí podívanou a intenzivní zážitek z vystoupení, jehož poselstvím je šířit radost a sdílet lásku ke gospelové hudbě.

Vůdčí osobností souboru je Stella Jones, zpěvačka, jejíž žánrové zaměření kromě gospelu zasahuje ke stylům jazz, pop, funk a soul. Stella se narodila v Berlíně a již od mala byla obklopena hudbou a uměním jako takovým. V pěti letech dostala od svého otce, amerického jazzového trumpetisty Carmela Jonese, první klávesy a od té doby se intenzivně věnuje hudbě. Již v devíti letech skládala vlastní písně a začínala vytvářet audio knihy s vlastními malbami a komiksy. Tvořila také své vlastní loutky. Poté, co se přestěhovala do Vídně, začala vystupovat v místních jazzových klubech.

V roce 1984 začala nahrávat a vystupovat v muzikálech. Mezi ty nejznámější jistě patří The Rocky Horror Picture Show. O osm let později se umístila na prvním místě rakouské hitparády s uskupením Powerpack. Poté reprezentovala Rakousko v soutěži Eurovision v Dublinu. Po této zkušenosti navázala spolupráci se známými umělci, jako např. Maceo Parkerem, The Duke Ellington Orchestra, Gloria Gaynor či Chaka Khan. V létě 2016 vystoupila v rámci série MTV Unplugged.

Nenechte si ujít výjimečný adventní zážitek! Vstupenky jsou v prodeji přes Ticketmaster a Goout