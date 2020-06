Směšné jako uklouznutí po slupce od citrónu.

autor: Ödön von Horváth

Dramaturgie bývají zpravidla v očekávání nových her Martina McDonagha, Tracyho Lettse, Rolanda Schimmelpfenniga, Maria von Mayenburga… Že se však objeví nová hra Ödöna von Horvátha (1901–1938), svrchovaného Středoevropana, který nešťastnou náhodou zahynul před více než osmdesáti lety –, na to jistě nepomyslela žádná. A přesto se stalo právě to. Roku 2015 byl ve Vídni objeven rukopis Horváthovy rané hry z roku 1924. Jakkoliv (nebo právě proto že?) se jedná o dramatikovu juvenilii, obsahuje v zárodku všechna jeho pozdější obsedantní témata. Sledujeme rej jedinečných, a přece tak zaměnitelných (totiž někoho neustále připomínajících) figur v činžovním domě, metafoře světa, kterému z prvního patra „šéfuje“ chromý majitel a lichvář. Dějové linky se zdvojují a prostorem hry zní znepokojivý refrén: „Kdo za to může? Nikdo!“ Hru, kterou se neostýcháme řadit mezi „horké novinky“, s naším souborem nazkouší (a vzhledem ke svému debutu v profesionálním divadle se příslibem dobrého porozumění Horváthově dramatické „prvotině“ stane) režisérka Aminata Keita, a to v české premiéře – když ta světová proběhla v září 2016 ve vídeňském Theater in der Josefstadt v režii Dušana D. Pařízka.

Česká premiéra: 20. listopadu 2020 v divadle Reduta