To, co jsem řekl, rozhodně nejsou mé názory!

Zpočátku to vypadá jako omluvitelné škobrtnutí – vysokoškolský pedagog Vladimír se na školním večírku opije a nevhodně žertuje na účet studentek. Jenže žertuje příliš nahlas a příliš nevhodně a dá tak impulz ke vzniku studentského hnutí, které chce otevřít témata diskriminace a zneužívání moci pedagogy. Zatímco se učitelský sbor snaží co nejdříve „vzpouru“ zažehnat a vrátit se do starých kolejí a studentstvo se uchyluje k dalším a dalším prostředkům tlaku na vedení akademie, Vladimír tápe. Je doopravdy feminista, jak si o sobě myslel, nebo misogyn? Je doopravdy městský liberál, jak si o sobě myslel, nebo konzervativec?

