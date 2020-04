Zavřené muzeum není spící muzeum!

Přestože dveře Moravského zemského muzea jsou kvůli opatřením vlády zavřené, muzeum zůstává otevřeno alespoň ve své virtuální podobě. Denně pro vás doplňujeme ohlédnutí, vzpomínky, reportáže, dokumenty či nové nadějné plány.

Pokud je to jen trochu možné, jsou zde i internetové náhradní programy místo akcí, jejichž konání zhatil koronavirus.

Živo je také na facebooku, kde můžete soutěžit o vstupenku do muzea. Soutěž Z truhly pokladů Moravského zemského muzea představuje každý týden jeden zajímavý a trochu tajuplný exponát.

Vždy v pondělí do 10:00 se na facebookovém profilu MZM objeví obrázek, který bude předmětem vašeho bádání. Vaším úkolem je odpovědět, co je na obrázku a z jakého oddělení MZM tento exponát pochází. Své odpovědi na obě otázky zašlete do pátku téhož týdne do 10:00 skrze zprávu na facebooku muzea spolu s vaším e-mailem, abychom vás mohli kontaktovat v případě výhry. Vyhrává ten, který jako první nejlépe odpoví na obě otázky. Další podrobnosti o soutěži najdete na webu i facebooku muzea.

Pokud se nic nezmění, těšíme se na vás od 26. 5. 2020!