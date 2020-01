James Harries Superstition Tour 2020 - Brno

James Harries se po více jak roce vrací do Kabinetu MÚZ. Tentokrát s kapelou v zádech a novou deskou "Superstition". O zvuku desky James říká: “Záměrně jsem chtěl bohaté aranžmá a v tom je producent Viliam Béreš mistr. Nová deska je zvukově hodně odlišná od toho, co jsem dělal doteď. Nazval bych to písničkářskou pop music. Možná s přídavkem gospelu, soulu a blues, aby to bylo barevné.”

Jamesova hudba je výsostně autorská, originální a osobitá. Ať už melancholická nebo plná hravosti a euforie, vždycky má navíc naléhavost Harriesova hlasu a pořádnou dávku charismatu. James nepostrádá energii dítěte ani lyrické vyjadřování básníka. Pobíhá na pódiu, srší vtipem, vypráví historky, všímá si lidí v publiku. O pár tónů později se zavřenýma očima vypráví hudební příběhy, které se člověku dostanou pod kůži a umí natlačit do očí slzy.