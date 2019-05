Lucie Bílá se skupinou Petra Maláska

Lucie Bílá, mnohonásobná držitelka Zlatého slavíka, se vrací do Brna. V koncertním sále Sono Centrum vystoupí ve středu 25.3.2020 spolu s doprovodnou skupinou Petra Maláska. Předprodej vstupenek bude zajišťovat Ticketmaster a Goout.

Lucie Bílá (* 7. dubna 1966, Otvovice) je již řadu let naší absolutně nejpopulárnější zpěvačkou se širokým spektrem svého zaměření. Od samého počátku devadesátých let ji můžeme sledovat ve většině významných muzikálů české scény (Bídníci, Zahrada rajských potěšení, Dracula, Krysař). Její domovskou scénou je Divadlo Ta Fantastika, kde účinkovala téměř tři roky v titulní roli muzikálu Johanka z Arku, za kterou obdržela od Herecké asociace Cenu Thálie 2000 v oboru „opereta, muzikál“. Z dalších muzikálů jmenujme Excalibur, Romeo a Julie, Elixír života, Láska je láska, Němcová!, Carmen, Aida a The Addams Family, který měl premiéru v roce 2014.

V oblasti popové hudby vydala Lucie Bílá celou řadu sólových alb, se kterými úspěšně dobývá žebříčky tuzemských hitparád, a její hity jako „Ave Maria" „Láska je láska", „Trouba", „eSeMeS" či „Miluji tě" zná téměř každý. Za osudové lze označit setkání a dlouholetou tvůrčí spolupráci s autorskou dvojicí Soukup/Osvaldová, stejně tak jako jevištní „partnerství" s klavíristou a skladatelem Petrem Maláskem.

Za svůj největší dosavadní úspěch Lucie považuje svá dvě vystoupení na hudebním festivalu Pražské jaro 98. Podařilo se jí to jako první popové zpěvačce v historii. Jedno vystoupení bylo realizováno s Pardubickou filharmonií s dirigentem Douglasem Bostockem, druhé s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR pod taktovkou Libora Peška. V oblasti vážné hudby spolupracuje s předními českými symfonickými orchestry, světovými sólisty a dirigenty.

Díky svému mimořádnému talentu, humoru, bezprostřednímu vystupování, ale i smyslu pro pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují, se řadí mezi nejpopulárnější a nejoblíbenější osobnosti této země. Jistě i díky těmto faktům je mnohonásobnou držitelkou prestižních ocenění - televizních Cen TýTý, Českého slavíka, Cen akademie populární hudby (dříve Gramy) a mnoha dalších významných ocenění.