V sobotu 29.2.2020 se uskuteční opět velký brněnský swingový večer za účasti Jana Smigmatora, orchestru Felixe Slováčka a jeho hostů. Na prvním Sono Swing Gala se představil britský swingař Mitch Winehouse, tentokrát program nabídne vystoupení Jitky Zelenkové, brněnských ikon jazzu Mojmíra Bártka, Milan Kašuby a dalších hostů.

Jan Smigmator je absolvent Pražské konzervatoře, moderátor a dramaturg pořadu Klub Evergreen (Český rozhlas Dvojka) a hudební producent. V roce 2015 uvedl v život mezinárodní hudební projekt Sinatrology, který byl jednou z největších oslav 100. výročí narození zpěváka a herce Franka Sinatry na světě. V doprovodu velkých big bandů nebo svého Swinging Quartetu koncertuje doma i v zahraničí. Felixe Slováčka není potřeba představovat, tento slavný český klarinetista, saxofonista, hudební skladatel a dirigent působil v orchestru Karla Vlacha a po boku Karla Gotta dlouhá léta v hvězdném orchestru Ladislava Štaidla, hostoval v orchestru Gustava Broma a úspěšně koncertoval také v zahraničí.

Jitka Zelenková, rodačka z Brna, začínala zpívat koncem roku 1967, kdy po dvou vítězstvích v pěveckých soutěžích získala angažmá v pražském Divadle Rokoko. Zpěvačka se sametovým hlasem, téměř 14 let vystupovala jako vokalistka, ale i jako sólistka ve skupině Ladislava Štaidla spolu s Karlem Gottem. Při výběru repertoáru se vždy zaměřuje na písničky, kterým může dát to, co má z hudby a na hudbě nejraději, tedy tajemství soulu, smutek blues, příběh filmové melodie a lesk jazzových standardů.

Felix Slováček, absolvent kroměřížské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, představuje na české hudební scéně špičku mezi hráči na klarinet a saxofon. Do jeho stálého repertoáru patří díla jak z oblasti klasické hudby, tak i jazzu a popu. Jako sólový hráč získal již mnoho cen na mezinárodních soutěžích. Svoji hudební mnohostrannost vždy prokazoval také jako skladatel a od roku 1983 jako šéfdirigent Big Bandu Felixe Slováčka.