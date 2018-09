ZAŽIJTE LES JINAK NEŽ HO ZNÁTE FSC ČR srdečně sve malé i velké průzkumníky lesa na oslavy šetrného hospodaření do FSC lesa. Kdy: NEDĚLE 30.9.2018 OD 13 DO 17H Kde: parkoviště u rozcestí Velká Klajdovka - hájovna. PROGRAM: Zážitkové exkurze do FSC lesa: od 13:30h, od 15:00h Lesní hry Ukázky lesnictví Tvořivé dílny pro děti i dospělé Ekoobchůdek a občerstvení Více informací: www.czechfsc.cz Akce se koná za podpory Jihomoravského kraje. Partnery akce jsou Školní lesní podnik Masarykův les křtiny a Ekocentrum Brno.