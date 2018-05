Ve čtvrtek 14. června 2018 v prostorách Galerie v podkroví v Lichtenštejnském domě bude vernisáží zahájena výstava břeclavského rodáka Jaroslava Huti, která ponese název Jaroslav Huťa - návrat ke zdroji.

Název to je odůvodnitelný. Jaroslav Huťa se totiž narodil v Charvátské Nové Vsi a prožil zde důležitou část svého života, která jej formovala také v uměleckém směru. Zaujetí pro umění ho přivedlo ke studiu uměleckých škol v Československu, později i Německu. V roce 1968 totiž emigroval na západ, nejdříve do Mnichova a poté se usadil v Torontu v Kanadě. V počátcích své práce se autor věnoval malbě, ale jeho zájem směřoval také k tvorbě medailí, insignií pro univerzity, ale také množství liturgických předmětů z ušlechtilých materiálů. Cit pro grafický design a umělecká řemesla uplatnil u návrhů dekorativních architektonických prvků umístěných na různých objektech, převážně v Kanadě. Tam také vytvořil řadu nových erbů a praporů pro města a významné osobnosti. Dekádu po svém návratu z emigrace vyučoval na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze, kde se věnoval výuce kreslení a výtvarného detailu v architektuře a k tomuto tématu i teoreticky přednášel. Sám je autorem řady textů o výtvarném umění. Autorova díla jsou na výstavě představena ve formě nákresů a fotografií. Výstava bude ke zhlédnutí do 9. září 2018.