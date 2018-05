Letní shakespearovské slavnosti - Večer tříkrálový - Hrad Špilberk Brno

PREMIÉRA LETNÍCH SHAKESPEAROVSKÝCH SLAVNOSTÍ 2016

„Žije-li láska z hudby, hrajte dál!“

Shakespearova sváteční komedie

Shakespeare hru napsal pravděpodobně v roce 1601, tedy přibližně v době, kdy napsal Hamleta a byl na vrcholu svých tvůrčích sil. Večer tříkrálový byla komedie spjatá s oslavami, se svátečním „převráceným“ světem příznačným pro středověké a renesanční svátky bláznů.

A blázny a jejich rozvernými kousky se tato komedie hemží. Výstřední a elitářský Orsino, opojený hudbou a svými city, zamilovaný do podobně sebestředné krásky Olivie a mezi nimi Viola, trosečnice převlečená za muže, která touží po Orsinovi a přitom je sama předmětem Oliviiny slepé touhy. Věčně rozjařený Tobiáš Říhal tahá peníze z Ondřeje Třasořitky a slibuje mu svou neteř Olivii. Se služkou Marií a bláznem z povolání jménem Feste strojí vtipné a dost kruté léčky na samolibého Malvolia, který, podobně jako ostatní, podlehl klamnému příslibu lásky.

Smích, hudba a moře. Moře, které vyvrhlo Violu, moře, které je ve své stálé proměnlivosti obrazem neuchopitelnosti a neukojitelnosti lidské touhy.

Jsi, lásko, chtivá, lačná jako moře,

co všechno pozře. Cokoli však pojmeš,

ať by to bylo cenné navýsost,

proměníš ihned v pouhopouhé nic.

Z tolika přeludů je živa láska,

že sama je svým vlastním přeludem.

Orientační délka představení:

2 hodiny 15 minut (1´15 / přestávka / 1´00), konec cca 23:10

Překlad Martin Hilský

Režie Jana Kališová

Dramaturgie Olga Šubrtová

Scéna Martin Chocholoušek

Kostýmy Sylva Zimula Hanáková

Hudba Daniel Šubrt

Pohybová spolupráce Jaroslava Leufenová

Asistentka režie Adéla Průdková

Produkce Pavla Sližová

OBSAZENÍ

ORSINO Tomáš Měcháček

VIOLA Monika Timková

SEBASTIAN Ondřej Rychlý

OLIVIE Marie Doležalová

MARIE Nela Boudová

PAN TOBIÁŠ ŘÍHAL Václav Kopta / Milan Šteindler

PAN ONDŘEJ TŘASOŘITKA Josef Carda

MALVOLIO Martin Pechlát

ŠAŠEK FESTE Petr Stach

ANTONIO Vilém Udatný

KAPITÁN & KNĚZ Vladimír Marek

CURIO Lukáš Pečenka

VALENTIN Karel Heřmánek ml.

PRVNÍ STRÁŽNÝ & SLUHA Vojtěch Vodochodský

DRUHÝ STRÁŽNÝ Václav Švarc

ORSINOVI HOSTÉ Kamila Janovičová

Beáta Kaňoková

Jana Kotrbatá

Kamila Trnková

Václav Švarc

Vojtěch Vodochodský

HUDEBNÍCI Vojtěch Libich

Marek Mik

Daniel Šubrt

Vstupenky

Předprodej vstupenek na brněnská představení Letních shakespearovských slavností 2018 začíná ve čtvrtek 10. května 2018 v 10 hodin na www.shakespeare.cz a na předprodejních místech Ticketportal.

Doprodej vstupenek na aktuální představení je možný vždy od 19.00 hodin ve večerní pokladně na hradě Špilberk (u vstupu na nádvoří). Při nákupu vstupenek ve večerní pokladně nelze platit platební kartou.

Začátky všech představení ve 20.30 hod.

Dovolujeme si upozornit, že představení se nikdy neruší předem.