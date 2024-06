Front Line Fest – Open air - Premiérový ročník jednodenního open air metalového festivalu v srdci Brna je tu! Letní kino na Špliberku letos uvítá přední kapely z Česka i od našich nejbližších sousedů a na rozdíl od své každoroční klubové varianty půjde o zástupce různých (nejen death) metalových odnoží!

Celou soupisku vám budeme odhalovat postupně, ale už teď můžeme prozradit, že se v rámci prvního ročníku se můžete těšit na:

VANGUARD, CRIPPLED FINGERS, INNERSPHERE, ARCH OF HELL, RAVENARIUM (SK), SCREAM MAKER (PL), MADE BY ZERO, APATHY AGAIN, SEARCH AND DESTROY.

Zdroj fotky (Front line fest): hrad Špilberk