Blatenský fest

Letos je tomu přesně 25 let od vzniku tohoto ojedinělého multižánrového festivalu, který se až na pár vyjímek konal vždy na zimním stadionu v Blatné. Rozličnost hudebních stylů vytvořila mezi hudebními festivaly z Blatenského festu vskutku originální značku, která se těší stálé oblibě všech generací milovníků dobré muziky.

První ročník Blatenského festu byl vlastně počinem pár nadšenců, kteří chtěli uspořádat setkání současných a bývalých blatenských bigbeatových kapel. Akce měla tak velký ohlas, že se z ní přirozenou cestou stala tradice.První ročníky Blatenského festu se tedy jmenovaly Blatenský bigbeat. Suma sumárum je to nejen 25 let Blatenského festu, ale zároveň i 50 let Blatenského bigbeatu.

Na letošní ročník se podařilo vzkřísit z mrtvých opravdové blatenské legendy, jako např. B.A.S., blatensko-strakonickou Lidovou metelici (se svou neotřelou show) a hlavně svého času velmi oblíbenou skupinu FAUST. Zmrtvýchvstání této formace bych s nadsázkou přirovnal k návratu blatenských Beatles. Kromě těchto dinosaurů a tradičního zastoupení jiných blatenských kapel se můžete těšit i na obrovskou plejádu kvalitních přespolních jako jsou: Vypsaná fixa, Fast Food Orchestra, Elektrick Mann, Sodoma gomora, E!E, Záviš, S.P.S., Pirates of the pubs, apod.