Vypsaná fiXa-energie ze San Piega. Márdi, Mejla, Mejn a Pítrs. Mejla zleva na kytaru, Mejn zprava na basu, Pítrs vzadu na bicí a Márdi uprostřed na mikrofon a na kytaru. Mejla s Mejnem taky na mikrofony- Pítrs řve mezi písničkama bez mikrofonu a je slyšet dost.

Styl? Směs melodie, energie, hluku a občasné psychedelie vzniklé z koncertního jamu. Není to tak složitý-známe heslo-vše pro píseň. Texty v naší řeči jsou důležitý, protože když už vše pro píseň, tak také dobrý příběh.

Každý si ho může vyložit po svém. Nejdůležitější cizí kapely kvůli kterým jsme to založili: Pixies, The Cure, Pearl Jam. Nejdůležitější místní kapely kvůli kterým jsme to založili: Priessnitz, Mňága, Garáž Psí vojáci, Znouzectnost a Marná sláva