Vltavotýnské slavnosti města 2024

Devatenáctý ročník letních slavností bude ve znamení několika důležitých změn! Tou první zásadní novinkou je bezesporu rozložení do čtyř dnů (11. – 14. července 2024). Druhou, neméně důležitou změnou, je atraktivnější prostředí hlavní stage na hřišti u Sokolovny.

V letošním roce začínáme již ve čtvrtek 11. července večerní projekcí letního kina u Sokolovny. Připraven je dokument Olgy Malířové Špátové o Petru Jandovi a skupině Olympic s názvem Django.

Páteční podvečer bude již tradiční, těšit se můžete na skupinu Slza, zpěváka a písničkáře Xindla X a jihočeskou kapelu Red Rose.

Sobotní dopoledne a část odpoledne bude věnováno výročí 150 let od založení Hasičského záchranného sboru v Týně nad Vltavou. Připraven je průvod spolků městem, na náměstí Míru pak bude program pokračovat ukázkou historické i současné hasičské techniky a soutěžemi.

Neochudíme vás ani o Festival rockových kapel v Art Caffe Baru.

Sobotní program na hlavní stage pak zahájí český folk-popový zpěvák a písničkář Voxel, vystřídá ho všem dobře známá Tlustá Berta a sobotní večer završí poprocková kapela Midi.

Nedělní dopoledne potěší příznivce dechové hudby, u Sokolovny zahraje Sedmikráska a následně pak také Dechový orchestr Temelín.

Jak bylo již zmíněno, hlavní stage se letos přesune z náměstí Míru na hřiště k Sokolovně, což přinese mnoho nesporných výhod, komfortnější prostředí pro návštěvníky akce, kdy bude na místo rozpáleného letního náměstí využito travnaté hřiště a prostory přilehlého parku, dojde také ke zkvalitnění sociálních služeb a zázemí pro účinkující i návštěvníky slavností. Vstupné pro letošní rok je 150 Kč na jeden den, či 200 Kč na pátek i sobotu dohromady ke hlavní stage, čili pro hřiště u Sokolovny. Děti do 15ti let a senioři nad 65 let mají vstup zdarma!

Pevně věříme, že nové změny přispějí k příjemnějšímu průběhu letošních slavností a těšíme se na viděnou!

Vltavotýnské slavnosti města pořádá Městské centrum kultury a vzdělávání ve spolupráci s městem Týn nad Vltavou. Generálním partnerem akce je Skupina ČEZ. Mediálním partnerem je Netro Life Radio.

HLAVNÍ STAGE (HŘIŠTĚ U SOKOLOVNY)

Pátek 12. 7. 2024

18:00 SLZA

20:00 XINDL X

22:00 RED ROSE

Sobota 13. 7. 2024

18:00 VOXEL

20:00 TLUSTÁ BERTA

22:00 MIDI

DOPROVODNÉ AKCE

Čtvrtek 11. 7. 2024

21:30 DJANGO - film o Petru Jandovi a skupině Olympic (letní kino u Sokolovny, vstupné 100 Kč)

Sobota 13. 7. 2024

9:00 150 let od založení Hasičského záchranného sboru (náměstí Míru)

15:00 Festival rockových kapel (Art Caffe Bar)

Neděle 14. 7. 2024

10:00 Sedmikráska (u restaurace Sokolovna)

13:00 Dechový orchestr Temelín (u restaurace Sokolovna)

Vltavotýnské slavnosti města moderuje RADEK BARBULÁK.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!