Windson Nova Sport Open 2024

1. Podmínky přihlášení do turnaje

- Přihlásit se může každý hráč, nebo fanoušek šipek bez omezení věku a státní příslušnosti.

- Vybrané typy her jsou určené i pro úplné šipkové začátečníky (High score).

- Hrát se bude jedna jediná společná kategorie.

- Registrační poplatek je 300 Kč.

- Součástí registrace bude vyplnění formuláře, kde hráči vyplní:

Jméno

Příjmení

Datum narození

Státní příslušnost

Telefon

E-mail

- Hraje se na steelovými šipkami na sisalové terče Windson.

- U každého terče bude rozhodčí, který bude zápasy řídit a zapisovat skóre.

- Hráč nemusí být registrován v žádné šipkové organizaci.

- Hráči svým přihlášením souhlasí s vysíláním svých zápasů v TV.

- Podrobná pravidla najdete na webu tn.cz.

2. Formát

1. Fáze (skupinová)

- hráči budou bez nasazení rozlosováni do 128 skupin po 4 hráčích

- hrát bude každý s každým. Zápasy se budou hrát High score na 7 kol na 2 vítězné legy

- První a druhý ve skupině postupují do 2. fáze (KO pavouk).

- o pořadí v tabulce rozhoduje:

1. počet bodů (za výhru hráč získá do tabulky jeden bod)

2. rozdíl +/- legů

3. vzájemný zápas

4. rozhoz na 9 šipek

2. Fáze (KO pavouk)

- do LAST 32 - High score na 7 kol na 2 vítězné legy

- Osmifinále (LAST 16), čtvrtfinále a semifinále - 501DO na 3 vítězné legy

- Finále - 501DO na 4 vítězné legy

4. Výhry

1. místo – Pohár + dvě vstupenky na finálový večer PDC Mistrovství světa 2025 v Alexandra Palace v Londýně

2. místo – Pohár + dvě vstupenky na semifinálový večer PDC Mistrovství světa 2025 v Alexandra Palace v Londýně

3. - 4. místo – Pohár + dvě vstupenky na čtvrtfinálový večer PDC Mistrovství světa 2025 v Alexandra Palace v Londýně

5. Důležité upozornění

- Všichni přihlášení hráči souhlasí s uvedenými pravidly a potvrzují, že se jimi budou řídit.