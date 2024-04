Dračí lodě 2024

Velkolepá podívaná, ale i úžasné sportovní výkony, to bude 17. ročník DRAČÍHO MISTROVSTVÍ LIPENSKÉ PŘEHRADY pro amatérské sportovní i firemní posádky. Páteční den bude patřit školákům, a to díky závodu “Lipenský dráček“. Letos už to bude 9. ročník.

V sobotu to pak naplno rozjedou amatérské, firemní a sportovní posádky. My doufám, že nezůstanete pozadu, a i vy se přihlásíte se svojí posádkou.