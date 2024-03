Písecký víkend módy a designu 2024

Písecký víkend módy a designu nabídne místním i návštěvníkům z celé republiky jedinečnou módní přehlídku udržitelných módních značek, designérů a design market složený z kvalitních výběrových produktů. Páteční módní přehlídka v kulturním domě v Písku nemá, díky své jedinečné koncepci, obdoby. Ve svébytných blocích se divákům odprezentuje tvorba módních značek tvořících na udržitelných principech. Ambasadorkami letošního ročníku jsou vítězka StarDance Darija Pavlovičová a herečka Natálie Halouzková. Písecký víkend módy a designu je oslavou české módy, udržitelné výroby a poctivého řemesla. Funguje na principech vzájemné pomoci a spolupráce v rámci české designové scény.

Fashion show - módní přehlídka: • 17. 5. 2024 od 19:30 v Kulturním domě, vstupné v předprodeji 500 Kč, na místě 650 Kč. Těšit se můžete na kolekce Zóltána Tótha, On The Boat, Josefíny Bakošové, Dominika Navrátila a značek Big Bros., Jamie Collection a Machač. Design market: • 18. 5. 2024 – od 10:00 do 20:00 – prostor Palackého sadů, vstup zdarma Na trhu budou k vidění a zakoupení kvalitní oděvy, módní doplňky, přírodní kosmetika, svíčky, mýdla, dekorace, hračky a mnohé další. Předprodej vstupenek na módní přehlídku k zakoupení zde: https://www.centrumkultury.cz/event/694356/fashion-show-pisecky-vikend-mody-a-designu-2024