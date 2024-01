NÁHODNÝ VÝBĚR 10 LET | UDG | LÁSKA

Kapela Náhodný Výběr je na scéně 10 let! Toto krásné výročí hudby i přátelství v jednom oslaví formou koncertu po boku kapely UDG a písničkáře Lásky. Nezapomenutelný koncert proběhne 20. 4. 2024 v táborském hotelu Palcát. Z hospod až na ta největší pódia. Do deseti let se vejde dlouhý příběh, který kapela společně se svými fanoušky sdílí již od roku 2014. A aby ho Náhodný Výběr zrekapituloval, pořádá velkou narozeninovou párty – samozřejmě ve formě koncertu.

Fanoušci se mohou těšit na prodloužený playlist, jedinečnou show, vizuální efekty, hostující interprety i setkání s fanoušky. Zároveň na koncertě proběhne křest vinylu k desetiletému výročí kapely. Pódium s nimi bude sdílet skvělá kapela UDG a písničkář Láska. „Je to zvláštní pocit,“ podělil se frontman Martin Bednář. „Pořád si pamatujeme na dobu, kdy jsme byli ta ucha, co si čerstvě zakládala kapelu, nemohla se rozhodnout, jestli budou hrát česky nebo anglicky, ale to nám tehdy nebránilo – těšili jsme se, že budeme hrát v hospodě v Soběslavi, a třeba si nás i někdo poslechne. I když jsme letos několikrát hráli pro víc než tisíc lidí, to, že s náma budou narozeniny slavit UDG, kteří byli slavní po celé republice, už když jsme na nich vyrůstali, je pro nás velká věc,“ dodává Martin. Takový pocit je snadno pochopitelný.

Výběr kdysi začínal jako punk jemně řízlý popem, a postupně prošel velkou obměnou, tu zabrousil do alternativy a vrhl se do čistého rock’n’rollu, až si našel svoje místo někde mezi jasně definovanými žánry, napříč hned několika z nich. „Nebylo to z vypočítavosti,“ vysvětluje Martin. „Když je člověku osmnáct, není tak těžké se vyjádřit. Chce divoké večírky, možná si sem tam někde nechat zlomit srdce, a ne řešit starosti běžného dospěláckého světa. Jak se ale postupně vztah se světem trochu komplikuje, chtěli jsme toho říct čím dál víc, až se nám to do pop-punku prostě nevešlo. Tak jsme se museli naučit něco dalšího. A pak ještě dalšího. A vlastně uvidíme, kam nás to zavane dál.“ A pocta to bude zřetelně velká, protože první vlna lístků je již teď, téměř vyprodaná. Ty svoje si můžete koupit v síti Tickestream Náhodný Výběr má za sebou úspěšné léto na festivalech, na které navázali podzimní tour napříč republikou. Své již 4. album Tebe vydala kapela v roce 2022. Nově pod taktovkou hudebního producenta Tomáše Frödeho a režiséra Michala Skořepy je kapela s čerstvou tvorbou odhodlaná vydobýt si pro sebe co nejlepší místo na československé hudební scéně.