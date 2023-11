Náhodný Výběr narozeninový koncert 10 let hosté: UDG, Láska

Připojte se k oslavě 10 let existence naší kapely! Zveme vás na speciální koncert, který bude odezvou vaší podpory týhle úžasný hudební cesty.

Co můžete očekávat:

Nebudeme v tom sami! Pozvali jsme kapelu UDG a písničkáře Lásku. Těšte se na speciální playlist, jedinečnou show, vizuální efekty, hostující interprety i setkání s fanoušky.

20. dubna se sejdeme v táborském Palcátě a oslavíme to, že celých těch deset let byl jen začátek. Buďte u toho s námi, protože na tenhle večer my už nikdy nezapomeneme.

Line-up:

18:30 - otevření sálu

19:30 - 20:15 - Láska

20:30 - 21:30 - UDG

22:00 - 00:00 - Náhodný Výběr