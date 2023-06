Světový svátek hudby v Českých Budějovicích

Několik kapel i sólistů nejrůznějších žánrů se představí na Světovém svátku hudby v Českých Budějovicích 21. června 2023. Zejména jihočeští umělci rozezní prostory IGY centra a Kiosek28. Vstupné je zdarma. Světový svátek hudby má své kořeny ve Francii a od roku 1982 se slaví vždy 21. června pod názvem Fête de la Musique ve více než 120 zemích světa. V Český Budějovicích proto probíhá jako součást festivalu Bon Jour České Budějovice.

Program začíná ve středu 21. června od 14:00 v IGY centru a potrvá až do 19:00. Druhým koncertním místem bude Kiosek28 u pomníku Adalberta Lanny. „Vystoupí zejména jihočeští muzikanti. Těšíme se na známé tváře z minulých ročníků, ale i nové tváře nejen jihočeské hudební scény,“ řekl organizátor festivalu Josef Korda. Většina koncertů se uskuteční v IGY centru a jeden koncert je plánován do Kiosku28, který je zároveň otevřen všem dalším umělcům, kteří se chtějí do svátku hudbu zapojit. Zazní klasická hudba, na své si přijdou milovníci populárních hitů, ale i hudby ryze autorské. Vystoupí například zpěvačka Tereza Horková, kapela Zlatý Skořápky či TŘI DCERY jako REsusCITÁL patriarchů světového ŠANSONU. „Milovníci klasické hudby se mohou těšit na Event Quartet složený ze členů Jihočeské filharmonie a Filharmonie Bohuslava Martinů nebo klavíristu Ondřeje Kováře, finalistu soutěže Pianista roku. Rádi jsme se propojili i s Hudebním gymnáziem v Českých Budějovicích a na svátku vystoupí dvě jeho studentky populárního zpěvu,“ zve Marie Rydlová, tisková mluvčí Festivalu Krumlov, který je spolupořadatelem akce. „Fête de la musique je jednou z nejvýraznějších akcí francouzské kultury a jsme rádi, že je v České republice tak úspěšná. Muzikanti při Fête de la Musique přibližují hudbu lidem, hrají v parcích, na ulicích či náměstích a my jsme moc rádi, že jsme součástí této oslavy hudby a svobody v Českých Budějovicích,“ dodává ředitelka Alliance Française Jižní Čechy paní Margot Roulland.

Akci v tomto roce společně pořádají agentura Josefa Kordy, Festival Krumlov a Alliance Française Jižní Čechy za přispění IGY centra České Budějovice. Děkujeme za podporu Budějovice2028!