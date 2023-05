Festival Krumlov: Francouzská noc

Francouzská noc Alexander Melnikov a noc imprese, romantiky a tance Slavnostní zahajovací koncert nazvaný Francouzská noc navrátí festival po mnoha letech do magické scenérie Letní jízdárny. Její hvězdnou oblohu otevře skladba Ke hvězdám Henriho Duparca v originální choreografii Jiřího Bubeníčka. Vynikající světový pianista Alexander Melnikov provede Klavírní koncert č. 5 Camilla Saint-Saënse zvaný Egyptský. Touha po cestování a dálkách nás provede i skladbou Moře Clauda Debussyho.

Večer završí podmanivá melodie Ravelova Bolera, kterou umocní strhující vystoupení baletních sólistů předních evropských scén. Před Symfonický orchestr Českého rozhlasu předstoupí jeho hlavní hostující dirigent Robert Jindra. Hudba skladatelů země galského kohouta připomene jedno z klíčových dat evropské historie: 14. července 1789 – Pád Bastily.

Účinkující Alexander Melnikov – klavír Symfonický orchestr Českého rozhlasu Robert Jindra – dirigent Jiří Bubeníček – choreografie Les Ballets Bubeníček – baletní soubor: Léonore Baulac, Jenny Laudadio, István Simon, Jón Vallejo, Joseph Gray, Rodrigo Pinto, Christian Bauch, a další Bubeníček Ballet Masterclasses – vybraní účastníci mistrovských kurzů (pořádá J. Bubeníček a Festival Krumlov) Program H. Duparc: Poéme nocturne – Ke hvězdám „Aux étoiles“ C. Saint-Saëns: Klavírní koncert č. 5 F dur, op. 103 „Egyptský“ přestávka C. Debussy: Moře „La Mer“, L 109 M. Ravel: Bolero C dur, op. 81 Alexander Melnikov Klavírista Alexander Melnikov začal studovat hudbu v šesti letech na Ústřední hudební škole v Moskvě. Jeho talent byl rozpoznán již v raném věku, když ve 12 letech zahrál poprvé koncert Sergeje Rachmaninova. Pokračoval na moskevské Čajkovského konzervatoři u Lva Naumova, kterou absolvoval v roce 1997. Alexander Melnikov vystupoval jako sólista mimo jiné s orchestry Royal Concertgebouw Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig, Philadelphia Orchestra, NDR Elbphilharmonie Orchester, HR-Sinfonieorchester, Mnichovská filharmonie, Rotterdamská filharmonie a BBC Philharmonic s dirigenty jako Michail Pletněv, Teodor Currentzis, Charles Dutoit a Paavo Järvi. Jiří Bubeníček Mezinárodně uznávaný choreograf Jiří Bubeníček se během své téměř dvacetipětileté kariéry těšil obrovskému uznání jako jeden z nejlepších světových baletních tanečníků. Ačkoli jeho první choreografie vznikly spíše jako drobný experient, dnes patří mezi nejvyhledávanější choreografy současnosti. Vytvořil díla pro soubory jako San Francisco Ballet, Švédský královský balet, Teatro di Roma, Tokyo City Ballet, New York City Ballet, Vídeňský státní balet, Hamburský balet, Semperoper Ballet v Drážďanech, Mariinsky Ballet Theater, aj. Byl také choreografem Novoročního koncertu Vídeňských filharmoniků 2016 a mimo jiné získal ocenění „Europa in Danza“ za svou verzi „Carmen“ (2019), cenu „Boris Papandopulo“ za „Romea a Julii“ za nejlepší baletní představení v sezóně 2021/22. V roce 2018 byl oceněn za nejlepší baletní inscenaci roku.