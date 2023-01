V Praze narozený hobojista Vilém Veverka (1978) patří k nejrespektovanějším českým interpretům. Chce zpřístupnit klasickou hudbu široké veřejnosti. Daří se mu to, je ho vidět a to i díky nekonvenčnímu vystupování. Účinkují: Vilém Veverka - hoboj Martin Hybler – klavír Ondřej Štajnochr – kontrabas Délka programu je cca 1,5 hodiny. Následovat bude autogramiáda. Dům kultury, začátek 19:00

Více informací o akci Vilém Veverka Trio - My Own Way na www akce

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.