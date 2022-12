Vánočně laděný koncert - Klarinetový soubor Prachatice, Synagoga Čkyně

Klarinetový soubor Prachatice tradičně povánočně ve Čkyni. Na ůterní podvečer 27. prosince 2O22 v 17 hod. chystají prachatičtí klarinetisté svůj tradiční koncert ve čkyňské Synagoze. Hudební setkání s posluchači a zájemci, které nese název Vánočně laděný koncert se jako každý rok uskuteční za přítomnosti klarinetistů Jana Hovorky, Petra Chalupského, Tomáše Janouška, Víta Neužila. Nebude samozžejmě chybět krásný zpěv Petra Sovové a sváteční slovo Marcely Haspeklové. Zkrátka hodina příjemné muziky a slova je připravena. Zazní vánoční, ale i nevánéční melodie, tak, aby si každý vybral. V podobném duch bude také tradiční novoroční koncert v poutním kostele na Lomci u Netolic, kde 8. ledna 2023 ůderem 14 hodiny začne krásný sváteční koncert. Zájemce také zveme na Novoroční koncert do německého Bischofsreuthu nedaleko českých hranic, který se bude konat 1. ledna 2023 od 17 hod. Nezbývá než co nejsrdečněji pozvat na koncert do Čkyně nebo na jiné setkání. Těšíme se na vás. Klarinetový soubor Prachatice