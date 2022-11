17. listopad v kampusu Jihočeské univerzity

Ve středu 16. listopadu od 19 hodin proběhne oslava Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii v kampusu Jihočeské univerzity. Pietní setkání s následným hudebním programem proběhne ve Studentském klubu Kampa kde vystoupí Amelie Siba a Kool Aid. Vstupné na koncert dobrovolné. Ve středu proběhne ve Studentském klubu Kampa pietní setkání k oslavám 17. listopadu. Během programu pronesou krátkou řeč zástupci studentských spolků a promluví také rektor Jihočeské univerzity pan prof. PhDr. Bohumil Jiroušek. Poté bude následovat hudební program. „V předvečer Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva zapálíme v kampusu Jihočeské univerzity před studentským klubem Kampa svíčky a uctíme památku všech nevinných obětí, které padly či byly perzekvovány, abychom my mohli žít v demokratické a svobodné společnosti.“ říká Ladislav Hadrbolec ze Studentské unie Jihočeské univerzity. Poté proběhne kulturní program přímo v klubu Kampa, na který bude vstupné dobrovolné. „Jako první zahraje mladá pražská písničkářka, držitelka Ceny Anděl, a jedna z nejvýraznějších jmen současné české nezávislé ceny Amelie Siba. Celý večer zakončí českobudějovická alternativní kapela Kool Aid.“ přibližuje kulturní program provozovatel Kampy Petr Znoj. Akademická obec se však neskládá pouze z českých studentů a zaměstnanců Jihočeské univerzity, ale i velkého počtu zahraničních studentů. Právě těmto studentům se význam pietní akce snaží přiblížit mezinárodní studentský spolek ESN USB Budweis, který se rovněž zapojil do příprav. „Důležitost zlomových okamžiků, ať již zmiňujeme rok 1939 či 1989, by se měla připomínat nejen mezi českými studenty, ale zároveň skrze tyto milníky naší historie můžeme přiblížit naši kulturu a zvyky právě i zahraničním studentům. Ač se nám to může jevit překvapivé, právě pro ně to je mnohdy velmi silný emoční zážitek, protože o krutostech minulého režimu na území Československa doposud neslyšeli.“ prozradila Lenka Nedvědová, viceprezidentka ESN USB Budweis. Vstup na celou akci je dobrovolný. Tuto akci pořádá: Studentský klub Kampa Studentská unie JU ESN USB Budweis https://www.facebook.com/events/1184031339206375 Program: 19:00 Zapálení svíček a projev rektora JU 19:25 Modlitba pro Martu 19:30 Amelie Siba - mladá, půvabná písničkářka z Prahy, je jednou z nejvýraznějších tváří současné české nezávislé hudební scény a její jméno je především spojováno s pojmy něžnosti a blízkosti. 20:30 Kool-aid - českobudějovická alternativně rocková kapela. Vícehlasé popové melodie, propracované aranže pro tři kytary a neprvoplánové struktury písní. Za svoje dlouholeté působení na scéně vydali 3 EP. Prošli si festivaly jako Rock for People, Colours of Ostrava, Sázava fest a zaznamenali úspěchy, ať už v různých hudebních soutěžích, nebo i v rádiích, kde bodovali se singlem Unicorn Ache. Odkojeni Radiohead, The Beatles, Nirvanou, Norah Jones a The Dandy Warhols.