Nuclear Intervention Fest 2022 Thrash metalová jízda v jezdecké hale - co si přát víc? V jihočeském Kadově (u Blatné) se 24.9. 2022 uskuteční první ročník metal mayhem festivalu Nuclear Intervention Fest. 18:00 - 01:00, 7 kapel. Na místě bude parkování i stanování na louce zdarma. Vstupenky bude možné koupit v předprodeji za 220 kč nebo na místě za 300 kč. Info o areálu či programu bude průběžně doplňováno na webu festivalu: https://nuclearintervention.webnode.cz/ a na fb: https://fb.me/e/eKYIlVll5 odkaz na bandzone: https://bandzone.cz/koncert/526904-kadov-viceucelova-hala-kadov-nuclear-intervention-fest Místo: Jezdecký areál ZOFI, Kadov 387 33 Díky a těšíme se na setkání v moshi. Fabulous Desaster- thrash Zahraniční vítr přivezou z německého Bonnu Fabulous Desaster. Tito čtyři týpci předvedou svojí energickou show - chytnou a nepustí! Kapela zatím vydala 2 LPčka Hang ‘Em High a Off With Their Heads. Fatal Punishment -thrash Mladá partička ze severu čech. Kapela funguje tři roky, za tu dobu toho však dost stihla. Osobitý zpěv, místo kytary hejno včel a i zbytek přesně tak, jak má být. Teritorium - metal Táborská skvadra začne zlehka a ve středních tempech do vás bude tlačit svoje pojetí metalu. Místy temně a uhlazeně, většinou však syrově a brutálně. Nečekejte však modernu, ale poctivě odehraný ryzí kov s úctou ke starým pořádkům. Libido Challenge - thrash/hardcore Lokální scénu reprezentující maníci z okolí Blatné. Hudebně se pohybují mezi HC a Thrash metalem. Energická show a texty o zásadních problémech, třeba o mravencích, co chtějí ovládnout svět. Lahar - thrash Písecká skoro lokální thrash metalová legenda, která lítá po scéně více než dvacet let. Na energii jim to neubralo, stále je to děsnej nářez! Laid to Waste- thrash/speed Speed, speed, speed. No a taky thrash. Přesně to jsou Plzenští česko - američtí šviháci, co do Vás v Kadově namrskaj svůj set. Bajonet - thrash Syrový a nabroušený metal v podání pražské sotva svaté trojice nenechá klidným ani pana Wolfa (Pulp Fiction) a to byl k posrání klidnej, když ho Vincent jebal.