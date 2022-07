TATA BOJS + Dog on the Catwalk v Českých Budějovicích / Fabrika Open Air 2022

Legendární Tata Bojs se vrací do Budweisu. Tentokrát - a úplně poprvé - do MC Fabrika, na klubovou letní scénu, v rámci koncertů Fabrika Open Air. Domácí scénu zastoupí sympaťáci Dog on the Catwalk. Událost pořádá Tata Bojs a MC Fabrika xticket.cz/koncert-festival/792-tata-bojs-v-ceskych-budejovicich---fabrika-open-air-2022

Tata bojs Tata Bojs je česká, resp. pražská alternativní hudební skupina, vznikla v roce 1988. Zakládajícími členy jsou Mardoša a Milan Cais, ve stálé sestavě hrají i Vladimír Bár, Dušan Neuwerth a Jiří Hradil. Jejich Nanoalbum získalo v...