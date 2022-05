Den Princezen na zámku Hluboká

Vstupte s námi do říše pohádek, kde se splní sny malým i velkým. Nejkrásnější české zámky budou hostit "Pohádkový svět plný kouzel, her a fantazie". Den princezen a rytířů je věnovaný českým pohádkám, princeznám, rytířským soubojům.

Celým dnem provede Sabina Laurinová, která bude hostit světoznámé princezny, představí se například Elza nebo Sněhurka. Překvapením budou herci z pohádky Princezna zakletá v čase nebo pejsek Gump, hvězda filmu GUMP – pes, který naučil lidi žít, se svým kamarádem a páníčkem Filipem Rožkem

Den Princezen a rytířů navštíví oblíbení Mlsotkové se svým novým hitem Tohle je bál nebo nejslavnější kouzelník Pavel Kožíšek. Dále vystoupí nejoblíbenější česká prasátka Pigy a Lily se svou zbrusu novou show. Pinceznovským bálem provedou princezny a princové, do světa fantazie vás vtáhnou poníci My Little Pony, panenky L.O.L. Surprise! Rytíři se zas utkají s nečekanými návštěvníky, oblíbenými hračkami Transformers – obrovskými autoboty, kteří se dokážou přeměnit do dopravního prostředku.

Vstupné mají dospělí zdarma. Základní dětské vstupné začíná v předprodeji od 150 Kč. Pozor však, pokud dětem zakoupíte VIP vstupenku, odnesou si opravdu nezapomenutelný zážitek.