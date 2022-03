Wohnout Tourné k novému albu HUH!

Kapela Wohnout oslavila čtvrtstoletí své existence vydáním desátého řadového alba, které nese netradiční pojmenování – HUH!. Toto tourné tak bude průřezem best of dosavadních 25. let společně s výběrem toho nejlepšího z nové placky.

Wohnout Wohnout je česká hudební skupina z Prahy. Tvoří ji bratrská dvojice Jana a Matěje Homolových, baskytarista Jiří Zemánek a bubeník Zdeněk Steiner.