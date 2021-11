Večery S - Lenka Slabá&Triolla, Spolektiv - projekt Genesis, Pavel Kavka duo

Lenka Slabá je již legendou českého folkového zpěvu. Její hlas je známý z nahrávek skupin Nezmaři, Spirituál kvintet nebo Žalman a spol. Později s manželem pocítili potřebu změny a odjeli na osmnáct let do Kanady. Domů se vrátili před pěti lety a hned na jaře roku 2017 se Lenka začala objevovat na folkových pódiích. Na Večery S přijede v nové se stavě Lenka Slabá & Triolla, kterou doplní Áda Vostrý, Luboš Stráník a Zdeněk Schwager.



Spolektiv pokřtil v říjnu roku 2019 na Večerech S své třetí řadové CD Vyřiďte doma. Zanedlouho ale zaúřadovala pandemie, která znemožnila pořádání koncertů. Spolektiv se tak odebral do zkušebny. Na tomto Večeru S představí kromě jiného i řadu nových písní a zazní premiéra dvaceti šestiminutové folkrockové "suity" na motivy starozákonních příběhů s názvem Genesis, jejíž textové parafráze na věčnou nepoučitelnost lidstva napsal textař Vladimír Mátl.



„Dělám takové introvertní písničkaření,“ naznačuje sám o sobě Pavel Kavka s tím, že je to sice folk, někdy prý ale i trochu divočejší. Do roku 2016 bydlel v Českých Budějovicích, kam se nyní rád vrací z Krkonoš. V době, kdy bydlel v jižních Čechách, si jej mohli zdejší posluchači a návštěvníci koncertů všimnout v hudebním seskupení Jakseslezem. „Houslistu se pokusím vytáhnout na vystoupení v Českých Budějovicích,“ přislíbil s úsměvem a vzpomínkou na své jihočeské hudební působeni Pavel Kavka.