Melody Quartett a nejznámější filmové melodie

Účinkují:

Dana Jelínková - 1.housle

Petra Bohm - 2.housle

Barbora Soukupová – violoncello

František Jelínek – viola

Program :

Cohen - Hallelujah (Shrek)

Lincke - Wedding dance - valčík (Titanic)

Schifrin - Mission Impossible - Main theme

Morricone - Chi mai ( Profesionálové)

Mc Gregor -Tango de Roxanne (Moulin rouge)

Svoboda -Tři oříšky pro Popelku

Groban -You raise me up (Lví král)

Williams - Raiders March (Indiana Jones)

Morricone -Love theme Kmotr (The Godfather)

Horner -A gift of a Thistle (Statečné srdce)

Jackson -Thriller (This is it )

Jones - Promentory (Poslední z Mohykánů)

Bernstein - Sedm statečných -Main theme

Lady Gaga,Cooper - Shallow (Zrodila se hvězda)

Djawadi - Hra o trůny - Main theme

Queen - Show must go on (Bohemian Rhapsody)