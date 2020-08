Oslava narozenin města Písek

Písek slaví 777. narozeniny

Sobota 19. – Neděle 20. 9. 2020

Pestrý dvoudenní program nabídne:

sobota 19. září 2020

Fügnerovo náměstí

11:00 Příjezd motorkářského klubu Železní páni Písek – součástí programu bude sbírka pro Diacel, který pomáhá dětem, které mají svůj život komplikovaný kvůli závažnému onemocnění, kterým je diabetes a celiakie.

Městská knihovna Písek

13.00 Křest knihy 777 fotografií města Písku spojený s autogramiádou autorů fotografií

Palackého sady

12:30 – 22:00 Prague Rhythm Kings • Josef Zoch • Louisiana • Písecký komorní orchestr • České srdce • Petr Kolář s kapelou • Primátor Dittrich – 40 let na scéně. Vstup zdarma.

Zahrada kulturního domu

10:00 – 22:00 ATMO music – tvorba kapely vychází primárně z rapu, ale je zasazena do melodických písní, které mají převážně zpívaný refrén. Je součástí tvorby rappera Lipa, Sebastiana Navrátila, Jakuba Děkana a Chrise • Nick Steed – bluesové trio • Jakofakt? – písecká kapela hrající vlastní tvorbu • Boys Are Back – vystoupí se svým power popem • nebude chybět ani doprovodný program pro děti ve spolupráci s DDM Písek a o dětskou zábavu se postará Milan Mudroch. Vstup zdarma.

neděle 20. ZÁŘÍ 2020

Sladovna a okolí

10:00 – 17:00 O(K)TAVA PÍSKU A VODY

Partitura řeky Otavy (inspirována řekou, dětmi, sny, zážitky a prožitky) přenesena do prostředí Sladovny a blízkého okolí nabídne návštěvníkům 8 zastavení hudebního či vizuálního charakteru jako celistvý zážitek. Těšit se můžete kromě jiného na Divadlo Continuo, Orloj Snivců, spolek Rašelina a mnoho dalších. Vstup zdarma.

Kamenný most

17:00 – 18:30 Poslední večeře (tohoto léta) na Kamenném mostě

Sousedská slavnost. Navařte, napečte a přijďte si užít večeři v kulisách nejstaršího mostu v Čechách a ve společnosti píseckých obyvatel každého věku a zájmů. Kapacita je omezená, rezervace je možná na www.sladovna.cz. Vstup zdarma.

kino Portyč

18.00 Tedeum – slavnostní koncert

Slavnostní koncert k 75. výročí ukončení 2. světové války a poděkování občanům města Písku.

Program: P. J. Vejvanovský – Serenáda in C, G. Zamphir – Píseň osamělého pastevce, B. Marcello – Koncert d moll pro hoboj, A. Chačaturjan – Šavlový tanec, V. Petrov – Nokturno in G, A. Dvořák – árie Rusalky, L. Delibés – Květinový duet, M. A. Charpantier – Te Deum, L. van Beethoven – Óda na Radost. Účinkují: Lenka Šestáková, herečka Jihočeského divadla České Budějovice, VIRTUOSI DI PISEK, pod vedením dirigenta Oldřicha Vlčka, Michell KATRAK – zpěv, Lucia TYČIAKOVÁ – zpěv, Bohdana TESAŘOVÁ – hoboj, Nicole JANDOVÁ (9 let) – saxofon, Jan MEISL – baján, Pražský žesťový soubor – Jan Votava. Uvádí Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D. Vstupné 150 Kč.