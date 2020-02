Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2020 - Pavel Svoboda, Eliška Zajícová

V jednom z festivalových nedělních dopolední zazní v Klášterním kostele varhany a zpěv, Varhaník Pavel Svoboda je laureátem prestižních mezinárodních soutěží, jako sólista účinkoval na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí. Je dramaturgem a uměleckým ředitelem MHF F. L. Věka a předsedou spolku PROVARHANY, který se zaměřuje se na ochranu historických varhan. Mezzosopranistka Eliška Zajícová obsadila 1. místo v soutěži B. Martinů v Poličce a 2. místo na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech.

Svůj operní debut zažila ve světové premiéře opery hongkongského skladatele Daniela Lo - A Woman Such As Myself. Pravidelně spolupracuje se soudobými skladateli a prezentuje jejich díla. Na programu tohoto koncertu budou díla Vivaldiho, Händela, Mozarta a dalších.