Hvězdy swingu

Hraje: Swing Band Pražského salonního orchestru, diriguje a provází: V. Vomáčka, 10 muzikantů

Malá scéna v 18.30 hod.

Program:

Irving BERLIN - Alexander´s Ragtime Band

George GERSHWIN - They Can´t Take That Away From Me

George GERSHWIN - Summertime

Cole PORTER - Too Darn Hot

Bob THIELE - What A Wonderful World

Jerry HERMAN - Hello Dolly

Duke ELLINGTON - Caravan

Glenn MILLER/ MEDLEY - Moonlight Serenade-Star Dust-Strings Of Pearls

F. W. Meachum/ G. MILLER - American Patrol

H. Warren/ G. Miller - At Last

F. W. Meachum/ G. MILLER - American Patrol

H. Warren/ G. Miller - Chattanooga Choo Choo

S. WYCHE/ M. Watts - All Right, O.K.

Hoagy CARMICHAEL - Georgia

J. Garland/ G. MILLER - In The Mood

Kurt WEILL - Mackie Messer