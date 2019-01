Máte doma malého básníka? Vemte ho o víkendu do zoo! Všechny tvořivé děti do 15 let, které o víkendu 6. – 7. dubna přinesou na pokladnu naší zoo originální básničku nebo ji na místě napíšou, budou mít vstup zcela zdarma!

Tři nejlepší básníky navíc oceníme zajímavou odměnou!