Jaksi Taksi: 13 let offline tour

Kapely JAKSI TAKSI a zakázanÝovoce vyjíždí na společné podzimní turné, které bude čítat 13 zastávek. Kapela zakázanÝovoce navazuje na oslavy 13 let, které započala už na jarním klubovém turné. JAKSI TAKSI představí své poslední album OFFLINE. Speciálním hostem turné je kapela By The Way.