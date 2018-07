Mamma Mia After Party

Užijte si dámskou jízdu s úspěšným filmem Mama Mia! Here We Go Again. Vše vypukne v 17:30 ve foyer kina líčením ve stylu hippies. V 17:45 se budou nalévat welcome drinky a těsně před zahájením promítání bude losování tomboly. Letní atmosféru vykouzlí a summer vibes dodá Skiareál Lipno. Můžete se těšit na fotokoutek i sexy plavčíka.

Po skončení promítání vás zveme do Mc Café v IGY na letní hippies párty, kde hudební pecky zahraje Dj Smile | Jirka Ježek. V McCafé a McDonald's bude otevřeno až do 23 hodin – pro návštěvníky předpremiéry je káva zdarma.

V baru Žlutá ponorka - Poetic Cocktail Bar & Restaurant budou již od 15 hodin pro účastníky předpremiéry drinky za výhodnější ceny.