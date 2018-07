Defenestrace aneb příběh Viléma Slavaty - Zámek Jindřichův Hradec

V letošním roce pořádáme místo tradičních nočních prohlídek s Bílou paní mimořádné představení, které připomene osudy jednoho z nejvýznamnějších majitelů zdejšího panství - hraběte Viléma Slavaty.



Dne 23. května uplynulo přesně čtyři sta let od chvíle, kdy byl roku 1618 vyhozen z oken pražského hradu, jako jeden z nenáviděných císařských místodržících a tímto činem byla rozpoutána třicetiletá válka.



Prohlídka Vás provede nejen všemi zásadními ději toho dne, včetně samotné defenestrace, ale také mnoha prostory jindřichohradeckého hradu a zámku a zavede Vás i do některých běžně nepřístupných míst.



Účinkovat budou šermířské a divadelní skupiny Jindřich, Sígři, Aesculus, Vendeta a další a také taneční soubor Campanello - dohromady se na Vás těší téměř padesát herců v dobových kostýmech.



Představení se bude během celého dne opakovat pětkrát, a to v časech: 11:00, 14:00, 16:00, 18:00 a 20:00 hod.



Rezervační systém spustíme nejpozději 20. 7. 2018.