Linkin Park oznámili vydání nového alba a představili jeho pilotní singl Heavy

Konečně je to venku! Americká kapela Linkin Park zveřejnila po letech zbrusu nový singl Heavy, který zvěstuje příchod nové desky. Ta ponese název One More Light a kapela prozradila, že vyjde již 19. května.

Losangeleští Linkin Park spolu s oznámením nové desky vydali také její pilotní singl. Na něm jim hostuje americká zpěvačka a textařka Kiiara. Pokud se ale fanoušci těšili na pořádný rockový hit, kterých má americká kapela na své kontě kopu, budou spíše zklamaní. Heavy je totiž především popovou písní, kterou se skupina odklání od své původní tvorby. Zatímco předchozí deska z roku 2014 The Hunting Party znamenala pro kapelu návrat k rockovým kořenům, novinka na druhou stranu nabídne pravděpodobně obrat k popu.

Linkin Park podpořili vydání nového singlu několika videi, které umísťovali na svých sociálních sítích. Ve čtvrtek 16. února pak konečně přestali fanoušky napínat a na svém Youtube kanálu zveřejnili spolu s novou písní i lyric video. Na oficiální videoklip si pak budou muset fanoušci ještě nějakou chvíli počkat.

Linkin Park svou novou desku představí českým fanouškům živě 11. června na letišti v Letňanech na Aerodrome festivalu. Spolu s nimi vystoupí také Simple Plan, Machine Gun Kelly, Enter Shikari i Royal Republic.