Kapela British Sea Power přiveze do Prahy songy z nového alba

Anglická kapela British Sea Power vydává v březnu své šesté studiové album Let the Dancers Inherit the Party. To vyjede následně představit na evropské turné, během něhož zavítá také do České republiky.

Nové album vydává kapela British Sea Power po čtyřech dlouhých letech od své poslední studiové nahrávky nahrávky Machineries Of Joy. Deska nabídne dvanáct nových písní, jejichž tématem jsou hvězdy na nočním nebi i manipulace médií, a fanoušci se jí dočkají 31. března. Zbrusu nový materiál pak tato šestičlenná formace představí 20. května v pražském Lucerna Music Baru. Návštěvníci se dočkají melodických songů, v nichž se kombinuje rock s popem, bezprostřednost s emocionální urgencí.

První vlašťovka z alba nese název Bad Bohemian a kapela k ní 24. ledna představila i oficiální hudební video. Svým modernistickým rockovým naladěním předurčuje podobu celého alba. “Hudebně to je naše nejpřímější album a asi vůbec první, na kterém je od začátku do konce stálá a koherentní nálada. Možná v téhle chvíli trochu průzračnosti neuškodí. Je to album, na kterém se jedinci 'zabývají svými domácími a osobními životy na pozadí nekontrolovatelného mezinárodního šílenství’,” přibližuje podobu nové desky kytarista Martin Noble.

Album nahrávala kapela v Sussexu, v Londýně i na Isle of Skye. Celá nahrávka je financována výhradně fanoušky. Ti si mohli vybrat z nejrůznějších odměn - od limitovaného boxu, přes volný vstup na všechny koncerty, až po tetování za 1 500 liber.

Vstupenky na pražský koncert British Sea Power seženou zájemci v internetovém předprodeji za 390 korun. Na místě si v den konání koncertu připlatí ještě o stovku více.