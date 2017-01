Kapele Chinaski není do pláče, dokončila nové album a na podzim ji čeká halové turné

O kapele Chinaski nebylo nějakou dobu slyšet. Skupina ale nezahálela a připravila nové album. Právě do rádií uvedla pilotní singl Není nám do pláče, svoji novinku vydá na jaře, a na podzim se pak vypraví i na velké turné.

Novinkovou skladbu Není nám do pláče vybral pro start hlavní producent alba Greg Haver, který stojí i za mimořádně úspěšnou nahrávkou Rockfield. Ta kapele přinesla tři velké rádiové hity a řadu ocenění, včetně Anděla za Skupinu roku. Chinaski s Haverem už od loňského roku trávili čas nahráváním a skládáním v Austrálii, kde vznikl i nový singl, dále pak londýnských Dean Street Studios nebo aktuálně na Novém Zélandě. "Našli jsme producenta, který má naši stoprocentní důvěru. Dřív jsme pořád seděli ve studiu a všichni do toho mluvili. Kdežto teď má Greg poslední slovo a zatím to funguje," doplňuje Malátný s tím, že tentokrát do týmu přibrali i dalšího producenta - Stefana Skarbeka, za kterým se vydali na podzim nahrávat do kalifornské pouště.

Chinaski promo k nové desce rozjeli vlastně již v loňském roce. V tichosti a anonymně na sklonku roku spustili web. Inspirovalo je k tomu pozitivní vyznění nových písniček na albu. "Všude kolem nás se to hemžilo negativními zprávami, ale my chtěli ukázat, že život není blbej," říká kytarista František Táborský. "Vyzvali jsme proto lidi, aby fotili nebo natáčeli svoje šťastné okamžiky a sdíleli je na webu s ostatními. Bez jakékoliv propagace, a aniž bychom řekli, že za projektem stojíme, jsou už na stránkách stovky fotek kluků a holek, kterým není do pláče. Chceme v tom určitě pokračovat a pokusit se s našimi fanoušky vytvořit největší galerii fotek šťastných okamžiků," dodává dále Táborský.

A o čem vlastně nový singl Není nám do pláče je? "Promítli jsme do něj naše zkušenosti čtyřicátníků. Že některé věci nejsou jako ve dvaceti, ale že se i dál máme skvěle. O tom to celé je," přiznává frontman kapely Michal Malátný a dodává, že písnička, ve které cituje největší kapelové hity, dá název i celému albu, jehož se dočkáme v květnu. V diskografii kapely bude již desáté v pořadí.

Kapela s ním ale okamžitě na turné nevyjede. Chinaski právě spustili předprodej podzimního turné, které bude šestice absolvovat po velkých halách. Šňůra začne 24. října v Ostravě a skončí 16. listopadu v pražské O2 areně. Kapela už loni na podzim avizovala, že do té doby nebude koncertovat a nevystoupí ani na letních festivalech.

Kompletní seznam koncertních zastávek bude vypadat následovně:

24.10. - Ostrava - OSTRAVAR ARÉNA

26.10. - Zlín - Zimní stadion Luďka Čajky

28.10. - Hradec Králové - FORTUNA aréna

7.11. - Brno - DRFG aréna

9.11. - Jihlava - Horácký zimní stadión

11.11. - České Budějovice - Budvar aréna

14.11. - Liberec - Home Credit Arena

16.11. - Praha - O2 arena