Ed Sheeran konečně potvrdil vydání nového alba. Vyjde už v březnu

Dlouho napínal britský zpěvák a textař Ed Sheeran své fanoušky. Před několika týdny oživil znovu své profily na sociálních sítích, které záhalil do světle modré barvy a matematických symbolů. A fanoušci měli okamžitě jasno. Jejich oblíbenec je zpět a chystá pro ně novou muziku!

Fanouškům však bez jakékoliv zmínky o novém albu nejprve naservíroval dva zbrusu nové singly Shape Of You a Castle On The Hill, které okamžitě začaly dobývat vrcholy hudebních žebříčků a přepisovat rekordy světových hudebních streamovacích služeb. “Jsem ohromen reakcemi na tyto nové songy, nikdy jsem nic podobného nezažil. Děkuji všem za krásné zprávy,” reagoval na obrovský zájem o své skladby ryšavý hudebník, “nyní je prosím vyhrávejte tak hlasitě, jak můžete, z každého repráku, který najdete, a tolikrát, kolikrát zvládnete.”

Ještě téměř celý týden zpěvák fanoušky napínal, aby konečně ve čtvrtek 12. ledna oficiálně ohlásil, že se nové desky skutečně dočkají! Album ponese název Divide a vyjde již 3. března. Kromě již zveřejněných singlů by měla obsahovat i písně s názvy Dive, Perfect, Happier, What Do I Know? či Supermarket Flowers.