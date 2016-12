Anastacia vydává nové album. Úplně poprvé nabízí živé nahrávky

Prodala milióny desek po celém světě, dvakrát překonala boj s rakovinou a patří mezi nejúspěšnější americké zpěvačky posledních dvou dekád. To vše je Anastacia, osmačtyřicetiletá rodačka z Chicaga. Ta právě dnes vydává nové album, které je minimálně pro její nejvěrnější fanoušky něčím výjimečným.

Anastacia doposud vydala pět autorských alb, jedno s coververzemi písní svých hudebních vzorů a dokonce už dvakrát rekapitulovala svojí kariéru výběrem největších hitů. Ale jednu věc svým fanouškům doposud odpírala - živé album. A právě dnes (16. prosince) plní i to, protože vychází její novinka s názvem A4App.

Tu si zpěvačka vydává sama, o pomoc požádala pouze platformu PledgeMusic, kde fanoušci předfinancují náklady spojené s výrobou hudebních nosičů a speciálních hudebních dárků, které si tím zároveň mohou koupit. Anastacia tak kromě podepsaných CD a vinylu nabídla i speciální kolekci vánočních ozdob, vánočních ponožek, připravila i novou kolekci triček a čepic. Fandové mohou zakoupit i podepsané plakáty, fotky nebo dokonce i osobní setkání se samotnou interpretkou.

Ale samozřejmě nejdůležitější je muzika, kterou na desce A4App najdeme. Desítku písní zpěvačka zaznamenala během letošní světové The Ultimate Collection Tour, na které propagovala svojí loňskou výběrovku. S výběrem písní, které album nabízí, jí částečně pomáhali sami fanoušci a jeden velmi nadaný (Norbert Bakos) je i autorem obalu celé desky.

Pokud patříte mezi ty, kterým hlas Anastacie v minulosti učaroval, rozhodně pro její nové album neutíkejte do obchodu. Bylo by to zbytečné. Ke koupi je exkluzivně zde, digitální verze bude k mání den před Vánoci.