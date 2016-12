Kapela Bon Jovi opět překvapila. Za dva týdny vydá další album

Aktuální deska amerických Bon Jovi s názvem This House Is Not For Sale, s kterou kapela okamžitě po vydání dosáhla na první příčku prodejů v Americe, Austrálii i Japonsku, se ještě ani pořádně neohřála na pultech prodejen a už parta z New Jersey přináší fanouškům další velké překvapení. Krátce před Vánoci totiž vydá ještě jedno album!

Půjde o živák, který se v obchodech objeví již 16. prosince. Jak titul This House Is Not For Sale - Live From The London Palladium naznačuje, půjde o záznam koncertu z Londýna, který kapela v této metropoli odehrála letos v říjnu. Krátce před vydáním poslední desky Jon Bon Jovi a jeho spoluhráči totiž vyjeli na krátké turné, během kterého odehráli v Americe a Evropě jen hrstku koncertů, aby jimi na novou studiovku upozornili.

Během těchto vystoupení se Bon Jovi oprostili od osvědčených hitů, na které fandové během vystoupení čekají, a chtěli si především nanečisto zkusit, jak jejich nové písně zní na koncertních pódiích. A vzhledem k tomu, že právě se záznamem z londýnského Palladia byli opravdu velmi spokojeni, rozhodli se ho ještě v prosinci vydat digitálně i na CD.

Výše uvedený titul bude obsahovat celkem patnáct písní a fanoušci si ho již nyní mohou předobjednat. Deska This House Is Not For Sale - Live From The London Palladium bude mít následující tracklist:

1. This House Is Not For Sale

2. Living With The Ghost

3. Knockout

4. Labor Of Love

5. Born Again Tomorrow

6. Rollercoaster

7. New Years Day

8. Devil's In The Temple

9. Scars On This Guitar

10. God Bless This Mess

11. Reunion

12. Real Love

13. All Hail The King

14. We Don't Run

15. Come On Up To Our House