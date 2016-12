Duende (CZ / Peru)

Veronika Diamant – zpěv, ukulele, Tomislav Zvardoň – kytara, autor hudby, Madla Vyhnánková – kontrabas, Carlo Zegarra (Peru) – perkuse, Adrian Ševeček – bicí

Duende je autorský projekt kytaristy a skladatele Tomislava Zvardoně, k jehož atributům patří především pestrost, barevnost a žánrový přesah. V projektu, který tvoří výhradně autorská tvorba, zaujme především stylová rozmanitost sahající od jazzu přes rytmicky zajímavou latinskou a africkou muziku až po flamenco.

To vše je zabaleno do písničkové formy s dostatečně velkým prostorem pro improvizaci. Co koncert, to hudební osobnost a jedinečný zážitek. Duende pravidelně koncertují na pódiích klubů a festivalů v ČR (např. Colours of Ostrava, Trutnov Open Air Festival).

Předprodej od 2. 1. 2017

Vstupné: 120,-