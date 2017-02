4Fans 2017

Pražské kongresové centrum se 25. 2.2017 promění v dechberoucí "galaxii 4FANS", kde se již popáté setkají hvězdy české i zahraniční online zábavy. Nastupte na palubu průzkumného vesmírného korábu a objevte planety obydlené slavnými youtubery, nechte se unést úchvatnými kostýmy cosplayerů, navštivte strhující koncerty...

Ale pozor, na každém rohu na vás číhá virtuální herna či neopakovatelné setkání se známou osobností online světa, talkshow, autogramiáda, fotografování s fanoušky, herní turnaje a mnoho dalšího. Úplnou novinkou letošního ročníku budou hudební koncerty. Na hlavním pódiu vystoupí skupiny Slza a Atmo music, Reginald, Annet Charitonova, Veronika Spurná a další.

Chystají strhující show, která zajísté rozvíří nejedno gravitační pole. Sál s main stage v Kongresovém centru je vybaven technologicky špičkovou zvukovou aparaturou a projekcí - s youtubery to naplno využijeme a představíme publiku 4FANS show, na kterou se bude těžko zapomínat.

Letos do naší galaxie přiletí špička české, slovenské i světové YouTube scény: GoGo, Pedrosgame, LucyPug, Annu Šulc, Smusa, Housebox, Veronika Spurná, Tary, Porty, DenisTV, JmenujuseMartin, Sweetiemarket, Datel, Trolden a mnoho dalších super umělců, které znáte nejen z Youtube. Navazujeme tak na vysokou kvalitu předchozích ročníků, kdy nás navštívila taková jména jako Viral Brothers, Trolden, Hoggy, Jirka Král, Expl0ited, MadBros, Ment, Terri Blitzen či zahraniční hvězdy Tobuscus, Equals Three, Drew Malino a mnoho dalších.

Připravené jsou počítačové turnaje a velká minecraftová herna. Na své si přijdou i příznivci zdravé výživy, parkouru, sportu, krásy, líčení a tance. Pro ty, kteří se chtějí ponořit do filmového světa je zde připraven kino sál. A nakonec? Celou galaxii pohltí afterparty s pověstnou přátelskou atmosférou, vynikajícími DJs a tanečním parketem, na kterém spolu paří slavní youtubeři i jejich fanoušci bok po boku. Ale pozor, to není vše, v této galaxii jsou vítáni i rodiče.

Nejen, že mohou nahlédnout do světa svých dětí, užít si s nimi mnoho zábavy a lépe jim porozumět. Oni v této galaxii mají i vlastní planetu. Pro maminky jsou zde místa plná vůní a kosmetiky. Tatínkové zase mohou propadnout lesku aut, popíjet zázračné nápoje a potají nenápadně vypouštět oblaka dýmu.

Festival 4FANS je unikátním místem, kde poznáte virtuální svět v offline módu. To, co znáte jen ze svítících obrazovek, zde zažijete na vlastní kůži - je to jedinečné místo ve vesmíru, kde můžete objevit komunitu podobně smýšlejících lidí, poznat nové kamarády, kteří jsou naladěni na stejné vlně a zúčastnit se diskuzí nad nejnovějšími trendy v oblasti online zábavy od předních tahounů Youtube scény. Letenky, podrobný program a informace o pozvaných hostech naleznete na webové stránce www.4fans.cz